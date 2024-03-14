Чернышов призывает «Спартак» найти виновных в ситуации с Промесом

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о ситуации с Квинси Промесом. Как известно, форварда «красно-белых» арестовали в ОАЭ по запросу Нидерландов. Высока вероятность того, что Промеса экстрадируют на родину, где ранее он получил два тюремных срока (полтора года и шесть лет). Правда, в обоих случаях ещё будут рассмотрены апелляции.

По словам Чернышова, сотрудники «Спартака» должны были просчитать все риски. Бывший тренер считает, что клуб должен провести внутреннее разбирательство.

«Кто-то ведь принял окончательное решение об отправке Промеса на сбор в ОАЭ, верно? На основании чего было принято такое решение? Такие сотрудники не должны занимать подобные посты в клубе. Обязательно нужно найти виноватых», - цитирует Чернышова «РБ Спорт».

Чернышов отметил, что «Спартак» не должен делать вид, будто ничего страшного не произошло. Бывший тренер сказал, что потеря Промеса является серьёзным ударом для команды.