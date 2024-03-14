Именно при Мусаеве «Краснодар» выдал самый результативный матч в истории клуба в РПЛ

14 марта «Краснодар» официально объявил о возвращении на тренерский мостик Мурада Мусаева. Последние три года карьеры специалист, отлично знакомый с системой «быков», работал в «Сабахе» из Азербайджана.

Любопытным фактом про специалиста делится «Цифроскоп». Дело в том, что именно при Мураде «быки» провели самый результативный матч в рамках Премьер-лиги. Состоялся он три с половиной года назад, 18 сентября 2020 года. А принимал тогда «Краснодар» дома подмосковные «Химки». В итоге «быки» размололи своего соперника со счётом 7:2.

Больше подробностей о назначении Мусаева в хорошо знакомый ему клуб – здесь.