Ари оценил смену тренера «Краснодаре»

Бывший футболист «Краснодара» Ари дал комментарий по поводу возвращения Мурада Мусаева на пост главного тренера команды.

Напомним, что Мусаев принял «Краснодар» после отставки Владимира Ивича. «Быки» расстались с сербом после не лучшего старта команды во второй части сезона.

«Если руководство клуба считает, что команда может потерять возможность стать чемпионом, или считает, что сейчас подходящее время для перемен, то я согласен. Вернулся Мусаев – тренер, который олицетворяет «Краснодар». Тренер, который нравится болельщикам», - цитирует Ари «Спорт-Экспресс».

После двадцати сыгранных туров «Краснодар» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Зенита» команда теперь уже Мусаева отстаёт всего лишь на один зачётный балл.