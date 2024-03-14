Тренер «Зенита» назвал главные плюсы Педро

Виллиам де Оливейра, ассистент главного тренера питерского «Зенита» Сергея Семака назвал главные положительные стороны молодого вингера Педро. Он перебрался в Питер минувшей зимой из знаменитого бразильского клуба «Коринтианс».

«Он хорошо играет один в один, резок и быстр, плюсом отлично понимает игру, а в современном футболе игроки должны быстро принимать решения, а также обладать умением ухода от соперника», - говорит де Оливейра «РБ Спорту», добавив, что у Педро все эти необходимые качества – в наличии.

Напомним, ранее де Оливейра поведал об адаптации Педро в новом клубе и новой для себя стране и заявил, что проблем у молодого футболиста в этом плане нет.