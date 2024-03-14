Шишкин считает, что Глушаков способен вернуться в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о будущем бывшего капитана «красно-белых» Дениса Глушакова.

По словам эксперта, Глушаков всегда выделялся своими физическими данными, за счет которых он все еще пытается продолжать оставаться в футболе.

— Думаю, он и в РПЛ способен вернуться. Мы все видели по футбольным качествам. Если он хочет играть, значит, пусть играет, — цитирует Шишкина «Чемпионат».

При этом экс-футболист отметил, что сейчас многие команды РПЛ делают ставку на молодых игроков, поэтому Глушакову будет непросто найти клуб.

Напомним, на данный момент 37-летний хавбек выступает за армянский «Урарту», в составе которого провел пока один матч.