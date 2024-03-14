Агент рассказал, когда восстановится Уткин

Агент Тимофей Бердышев, который работает с хавбеком «Ростова» Даниилом Уткиным, дал комментарий по поводу состояния футболиста.

Стоит отметить, что 24-летний Уткин в трёх прошедших весенних матчах «Ростова» не участвовал.

«Уткин восстанавливается от небольшого повреждения. Я думаю, что в ближайшее время будет в строю. Как Карпин и говорил, что после паузы на матчи сборной он будет готов, так и будет», - цитирует Бердышева Metaratings.

В двух весенних турах Премьер-лиги «Ростов» набрал максимальное количество очков, обыграв «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1). Следующий матч команда Валерия Карпина, занимающая десятое место в таблице чемпионата, проведёт в конце марта – против «Динамо» на выезде.