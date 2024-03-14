Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, когда восстановится Уткин

14 Марта 2024 • 17:24 Комментировать

Агент Тимофей Бердышев, который работает с хавбеком «Ростова» Даниилом Уткиным, дал комментарий по поводу состояния футболиста.

Стоит отметить, что 24-летний Уткин в трёх прошедших весенних матчах «Ростова» не участвовал.

«Уткин восстанавливается от небольшого повреждения. Я думаю, что в ближайшее время будет в строю. Как Карпин и говорил, что после паузы на матчи сборной он будет готов, так и будет», - цитирует Бердышева Metaratings.

В двух весенних турах Премьер-лиги «Ростов» набрал максимальное количество очков, обыграв «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1). Следующий матч команда Валерия Карпина, занимающая десятое место в таблице чемпионата, проведёт в конце марта – против «Динамо» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Тимофей Бердышев Даниил Уткин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом ​Беллингем обратился к фанатам «Реала» ​Замена Клоппу: «Ливерпуль» выберет между тремя тренерами «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» ​Винисиус назвал цель «Реала»
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
17:39 · Кубок России
«СКА-Хабаровск» прошёл «Сочи» в серии пенальти
17:31 · Кубок России
Бышовец — о «Спартаке»: «В матче с «Оренбургом» речь будет идти об их репутации»
17:30 · Кубок России
«Спартак» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:30 · Кубок России
«Локомотив» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:29 · Россия. Премьер-лига
Шишкин считает, что Глушаков способен вернуться в РПЛ
17:24 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда восстановится Уткин
17:23 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» заявили, что молодой Педро не испытывает проблем с адаптацией в России
17:20 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал причину увольнения Ивича из «Краснодара»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Шишкин вспомнил, как Черчесов шутил на тренировках «Спартака»
17:11 · Кубок России
«СКА-Хабаровск» сравнял счёт в матче с «Сочи»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Краснодар» мог себе позволить пригласить Сарри
17:02 · Кубок России
Дзюба — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Балтикой»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Прудников: «Спартак» осознанно держал у себя Промеса и вряд ли заботился о репутационных потерях»
16:55 · Кубок России
Александр Мостовой опасается, что «Спартак» пойдёт по стопам «Краснодара»
16:47 · Россия. Премьер-лига
В прокуратуре Нидерландов высказались о процессе экстрадиции Промеса
Все новости
Рекомендуем