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Дьяков назвал причину увольнения Ивича из «Краснодара»

14 Марта 2024 • 17:20 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

— Для меня этот выбор очевиден и очевидно, что уволили Ивича из-за конфликта. Пусть не с Галицким, а кого-то из руководства, — приводит слова Дьякова Vprognoze.

По мнению эксперта, Мусаев был назначен вместо Ивича, потому что является удобным тренером, и кто-то из руководства сможет на него влиять.

На данный момент «Краснодар» занимает вторую строчку в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на один зачетный балл.

Следующим соперником «быков» в РПЛ станет «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виталий Дьяков Владимир Ивич Мурад Мусаев ещё теги

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