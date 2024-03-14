Дьяков назвал причину увольнения Ивича из «Краснодара»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

— Для меня этот выбор очевиден и очевидно, что уволили Ивича из-за конфликта. Пусть не с Галицким, а кого-то из руководства, — приводит слова Дьякова Vprognoze.

По мнению эксперта, Мусаев был назначен вместо Ивича, потому что является удобным тренером, и кто-то из руководства сможет на него влиять.

На данный момент «Краснодар» занимает вторую строчку в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на один зачетный балл.

Следующим соперником «быков» в РПЛ станет «Локомотив».

Дьяков: «Краснодар» мог себе позволить пригласить Сарри