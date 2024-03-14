Дьяков: «Краснодар» мог себе позволить пригласить Сарри

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился комментарием о назначении Мурада Мусаева на пост наставника «Краснодара».

По мнению эксперта, это странное решение. Дьяков признался, что думал о возможном приходе в «Краснодар» Маурицио Сарри, который был уволен из «Лацио».

«Краснодар» может позволить этого тренера, финансы есть. К сожалению, Сарри не позвали и назначили Мусаева», — цитирует Дьякова Vprognoze.

Напомним, ранее «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича, а 14 марта «быки» сообщили о заключении контракта с Мусаевым.

По итогам 20 сыгранных туров «Краснодар» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков.