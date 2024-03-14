В прокуратуре Нидерландов высказались о процессе экстрадиции Промеса

В пресс-службе прокуратуры Амстердама дали комментарий по поводу ситуации с футболистом Квинси Промесом. Накануне форвард арестовали в ОАЭ после поступления запроса из Нидерландов. Как известно, на родине Промес ранее получил два тюремных срока (суммарно – семь с половиной лет), хотя подал апелляцию на каждый из них.

«Нидерланды официально запросят экстрадицию. Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны с запросом об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрашиваемого лица», - ответ пресс-службы приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что зимой Квинси Промес проходил в ОАЭ со «Спартаком» подготовительные сборы. Улететь в Россию в конце февраля с командой нидерландец не смог – его задержали за оставление места ДТП.

«Спартак» в четверг проведёт матч Кубка России против «Оренбурга». Не пропустите трансляцию игры в текстовом формате.