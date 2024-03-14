Адвокат назвал единственный сценарий, при котором Промеса не экстрадируют в Нидерланды

Форвард «Спартака» Квинси Промес был арестован в ОАЭ – Нидерланды хотят экстрадировать футболиста, получившего на родине два тюремных срока (полтора года и шесть лет). В обоих случаях сторона Промеса подала апелляцию.

Адвокат Сергей Жорин сообщил о том, что экстрадиция Промеса в Нидерланды может занять определённое время, учитывая шаги, которые для этого необходимы. При этом Жорин назвал единственный сценарий, при котором футболист «Спартака» избежит экстрадиции.

«Единственный шанс избежать экстрадиции – это найти процессуальные и процедурные нарушения. Но процессуальные, в первую очередь, в тех документах, которые пришлют Нидерланды», - цитирует Жорина Metaratings.

Напомним, что Промес в конце зимы не смог улететь со «Спартаком» из ОАЭ после завершения зимних сборов.