Пименов рассказал, почему «Краснодар» назначил Мусаева

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

Напомним, Мусаев был назначен после того, как клуб покинул сербский специалист Владимир Ивич.

«Как временного тренера его возможности знают все, наверное, поэтому его и взяли. До конца сезона пока ищут нового главного тренера. Может, это поможет встряхнуться», — цитирует Пименова Metaratings.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» всего на одно очко. Из Кубка России же «быки» уже выбыли.