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Балахнин: «Карпин не даёт «Ростову» новые идеи» эксклюзив

14 Марта 2024 • 16:59 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном отреагировал на поражение дончан в матче Кубка России с ЦСКА (0:2).

- Год назад «Ростов» претендовал на второе место, а сейчас борется за восьмое. У Карпина закончились идеи?

- Есть мелкие изменения. Карпин немного изменил роль центрального защитника, теперь он часто выдвигается вперёд. Всё тот же прессинг, всё тот же выход из обороны. Ничего нового Валерий Георгиевич не придумал. Он не даёт команде новые идеи.

- Команда стагнирует?

- Думаю, да. Те же весенние победы – это следствие плохой формы «Крыльев» и «Краснодара», а не хорошей формы «Ростова». На старте весны побеждает тот, кто лучше подготовлен физически.

- А какова причина поражения в матче с ЦСКА?

- ЦСКА просто был лучше готов к игре. Все травмированные восстановились. И у ЦСКА есть гибкость, а у «Ростова» нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сергей Балахнин ещё теги
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