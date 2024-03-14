Хлестов оценил ситуацию с Промесом

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Хлестов дал комментарий по поводу ситуации с Квинси Промесом. Нападающий московской команды накануне был арестован в ОАЭ и теперь его могут экстрадировать в Нидерланды.

Хлестов не взялся говорить о причинах поступков Промеса, назвав историю запутанной. В то же время бывший футболист «красно-белых» считает, что Квинси мог устать от футбола.

«Такое ощущение, что он устал от футбола, раз ведёт себя так безответственно. Сможет ли «Спартак» заменить Квинси? Незаменимых футболистов нет, в клубе что-то придумают», - цитирует Хлестова «РБ Спорт».

Отметим, что «Спартак» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Названы возможные сроки экстрадиции Промеса в Нидерланды