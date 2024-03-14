Григорян: «С Ивичем «Краснодар» однозначно не стал бы чемпионом»

Известный футбольный тренер Александр Григорян высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

Напомним, сербский специалист был отправлен в отставку вчера, 13 марта. Его место занял Мурад Мусаев.

По мнению Григоряна, весеннюю часть сезона «Краснодар» Ивича начал слишком осторожно.

«С Ивичем «Краснодар» однозначно не стал бы чемпионом! Мурад свой. Он создан «Краснодаром». В оставшейся части чемпионата он будет рисковать», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

За 10 туров до конца текущего сезона РПЛ «Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на один балл.