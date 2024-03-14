Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном отреагировал на поражение «бело-голубых» в матче Кубка России с «Зенитом» (0:2).

- Вчера все увидели, что «Зенит» – главный претендент на все трофеи?

- «Зенит» на самом деле хорошая команда. Конечно, питерцы хотели взять реванш за предыдущие поражения. К 28-й минуте игра уже была сделана. «Зенит» – классная команда. Они весь сезон догоняли «Краснодар», а теперь вот догнали. Так что с настроем у них все в порядке. И стабильность есть.

- Вы про какую стабильность?

- «Краснодар» чуть-чуть споткнулся и сразу поменял тренера. Ивича уволили, чтобы команду встряхнуть. В «Зените» я себе такое слабо представляю.

- Для «Динамо» второе место в таких условиях – это хороший результат?

- Есть одно место – первое. Второе и третье ничего не значат. Тем более в условиях еврокубкового бана. Конечно, по сравнению с прошлым годом есть прогресс, но пока от «Динамо» стабильности ждать не приходится.

- Почему?

- Много молодых и нет лидера, который может дать подзатыльник в трудной ситуации.