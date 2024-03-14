Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «В «Динамо» нет лидера, который может дать подзатыльник» эксклюзив

14 Марта 2024 • 16:00 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном отреагировал на поражение «бело-голубых» в матче Кубка России с «Зенитом» (0:2).

- Вчера все увидели, что «Зенит» – главный претендент на все трофеи?

- «Зенит» на самом деле хорошая команда. Конечно, питерцы хотели взять реванш за предыдущие поражения. К 28-й минуте игра уже была сделана. «Зенит» – классная команда. Они весь сезон догоняли «Краснодар», а теперь вот догнали. Так что с настроем у них все в порядке. И стабильность есть.

- Вы про какую стабильность?

- «Краснодар» чуть-чуть споткнулся и сразу поменял тренера. Ивича уволили, чтобы команду встряхнуть. В «Зените» я себе такое слабо представляю.

- Для «Динамо» второе место в таких условиях – это хороший результат?

- Есть одно место – первое. Второе и третье ничего не значат. Тем более в условиях еврокубкового бана. Конечно, по сравнению с прошлым годом есть прогресс, но пока от «Динамо» стабильности ждать не приходится.

- Почему?

- Много молодых и нет лидера, который может дать подзатыльник в трудной ситуации.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Сергей Силкин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом ​Беллингем обратился к фанатам «Реала» ​Замена Клоппу: «Ливерпуль» выберет между тремя тренерами «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола ​Винисиус назвал цель «Реала» Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре»
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
17:24 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда восстановится Уткин
17:23 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» заявили, что молодой Педро не испытывает проблем с адаптацией в России
17:20 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал причину увольнения Ивича из «Краснодара»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Шишкин вспомнил, как Черчесов шутил на тренировках «Спартака»
17:11 · Кубок России
«СКА-Хабаровск» сравнял счёт в матче с «Сочи»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Краснодар» мог себе позволить пригласить Сарри
17:02 · Кубок России
Дзюба — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Балтикой»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Прудников: «Спартак» осознанно держал у себя Промеса и вряд ли заботился о репутационных потерях»
16:55 · Кубок России
Александр Мостовой опасается, что «Спартак» пойдёт по стопам «Краснодара»
16:47 · Россия. Премьер-лига
В прокуратуре Нидерландов высказались о процессе экстрадиции Промеса
16:46 · Россия. Премьер-лига
Пименов считает, что «Спартаку» стоит присмотреться к российскому тренеру
16:40 · Россия. Премьер-лига
Адвокат назвал единственный сценарий, при котором Промеса не экстрадируют в Нидерланды
16:39 · Россия. Премьер-лига
Тороп: Европа? Мысли только о ЦСКА
16:35 · Россия. Премьер-лига
Пименов рассказал, почему «Краснодар» назначил Мусаева
16:32 · Россия. Премьер-лига
Тороп высказался о возможном отъезде Чалова в Европу
Все новости
Рекомендуем