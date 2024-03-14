Дьяков: «Если Промеса посадят на семь лет, то скоро его все забудут»

Бывший игрок сборной России Виталий Дьяков высказался о проблемах, с которыми столкнулся нападающий «Спартака» Квинси Промес.

По мнению Дьякова, если Промес окажется в нидерландской тюрьме, то после этого футболиста все забудут.

«Сложная ситуация, но пока, думаю, «Спартак» будет ждать. Но в дальнейшем, если его посадят на семь лет, история закончится, и про Промеса в скором времени все забудут, - цитирует Дьякова Metaratings.

В родных Нидерландах Промес получил два тюремных срока – полтора года (за нанесение ранений) и шесть лет (за контрабанду наркотиков). Футболист «Спартака» не согласился с вердиктами и подал апелляции.