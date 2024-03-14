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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» ответили на вопрос о чемпионской гонке

14 Марта 2024 • 15:35 Комментировать

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, ответил на вопрос о чемпионской гонке в Премьер-лиге. У Гафина спросили, прошёл ли клуб проверку в качестве претендента на золото или о борьбе за чемпионство можно забыть.

«Мы идём от игры к игре, стараемся совершенствоваться. Это и есть наш план. У нас остаётся в РПЛ 10 финалов, мы будем биться в каждом из них», - цитирует Гафина «РБ Спорт».

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на два зачётных балла.

Ближайший тур Премьер-лиги пройдёт в конце марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Гафин
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