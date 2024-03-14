Агент Тормены: «Витор останется в «Краснодаре»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, заявил, что его клиент не покинет клуб из-за отставки сербского тренера Владимира Ивича.

Напомним, Ивич был уволен вчера, 13 марта. Новым наставником «быков» стал Мурад Мусаев.

«Уход Ивича никак не повлияет на будущее Витора. Он останется в «Краснодаре». У него контракт с клубом», — цитирует агента «РБ Спорт».

Тормена присоединился к «Краснодару» перед началом нынешнего сезона. В текущем розыгрыше чемпионата России 28-летний бразилец провёл 14 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.