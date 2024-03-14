Сёмин считает позитивным возвращение Мусаева в «Краснодар»

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о возвращении на тренерский мостик «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Замечательно, что Мусаев вернулся в «Краснодар». При нём, на мой взгляд, команда показывала лучший футбол. Его идеи и стиль больше подходят руководителям. Еще Мусаев набрался опыта и, думаю, именно он может обострить гонку за «Зенитом», - цитирует Сёмина Sport24.

Сёмин отметил, что ему импонирует Мусаев как тренер. Экс-наставник «Локомотива» напомнил о том, что под руководством Мусаева «Краснодар» хорошо выступал в Лиге чемпионов.

Напомним, что во вторник «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича. Произошло это на следующий день после вылета команды из Кубка России. Ранее «быки» опустились с первого места в турнирной таблице Премьер-лиги на второе.