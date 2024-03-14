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Гладилин — о назначении Мусаева главным тренером «Краснодара»: «Галицкий взял человека, который знает всю структуру»

14 Марта 2024 • 14:54 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Бывший наставник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

Напомним, вчера, 13 марта, «Краснодар» объявил об отставке сербского специалиста Владимира Ивича, чьё место впоследствии и занял Мусаев, ранее уже работавший в клубе.

«Галицкий взял человека, который знает всю структуру и команду в принципе тоже. А что произошло с Ивичем, видимо, какие-то не футбольные дела», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

После 20 туров чемпионата России «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От первого «Зенита» «быки» отстают на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Валерий Гладилин Мурад Мусаев ещё теги

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