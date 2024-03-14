«Я тут вообще-то звезда»: Шишкин вспомнил об ошибках в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин дал комментарий по поводу ошибок, которые он совершал в молодости.

Шишкин вспомнил ситуации, когда он подписал первый контракт со «Спартаком», но его не ставили в состав.

«Начинаешь думать: «Блин, а какого чёрта вообще?! Я тут вообще-то звезда. У меня контракт, все тренеры плохие». А на самом деле тебя же не ставят не просто так», - цитирует Шишкина «Чемпионат».

Всего за «Спартак» Роман Шишкин провёл 91 официальный матч, в которых записал на свой счёт один гол и десять результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Спартак» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.