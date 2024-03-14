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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич признался, за какой клуб болеет в РПЛ

14 Марта 2024 • 14:13 Комментировать

Известный футбольный комментатор Константин Генич, работающий на телеканале «Матч ТВ», рассказал, за какой клуб болеет в чемпионате России.

«Меня упрекают, что это я набрасывал и призывал уволить Владимира Ивича. Нет. Я - фанат «Краснодара» и хочу другого футбола от команды. Не от соперника», - поведал Константин на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

Напомним, что 13 марта краснодарский клуб объявил об отставке Ивича. На его место пришел Мурад Мусаев, подписавший контракт до конца нынешнего сезона.

По итогам 20 туров Премьер-лиги «быки» набрали 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Константин Генич
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