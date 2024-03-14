Чернов назвал главную цель «Ростова» на остаток сезона

Защитник «Ростова» Евгений Чернов ответил на вопрос о целях команды в оставшихся матчах Российской премьер-лиги.

«Мы хотим быстрее обезопасить себя от стыковых матчей и прямого вылета. Хотим набирать очки, выигрывать каждый следующий матч», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Футболист добавил, что сейчас тяжело предположить, на какой позиции финиширует «Ростов».

После 20 туров подопечные Валерия Карпина располагаются на десятой строчке в чемпионате России, имея на своем счету 27 баллов.

В следующем туре РПЛ «Ростов» встретится на выезде с московским «Динамо». Игра пройдет в конце марта.