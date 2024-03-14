Гафин: «У Лички долгосрочный контракт, его не надо продлевать»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем главного тренера московской команды Марцела Лички.

По словам Гафина, чешский специалист имеет долгосрочный контракт, поэтому продлевать соглашение нет необходимости.

«В соглашении есть некие условия (для пролонгации), но, по сути своей, это долгосрочное соглашение, в котором активируются опции продления», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, Личка возглавил «бело-голубых» летом прошлого года, перейдя из «Оренбурга». После 20 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков.