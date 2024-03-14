Бубнов: «Галицкий опять навредил «Краснодару»

В среду, 13 марта, «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера команды. Это решение прокомментировал бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов.

«Команда реально претендовала на чемпионский титул. Галицкий опять навредил «Краснодару». Владелец увольняет тренера за десять туров до окончания чемпионата. Такого нигде в мире нет!» - приводит слова Бубнова Sportbox.

На место Ивича уже пришел Мурад Мусаев. Специалист подписал с «быками» контракт до конца сезона-2023/2024.

После 20 туров чемпионата России краснодарский коллектив с 39 очками занимает второе место в таблице.