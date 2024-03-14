Названы возможные сроки экстрадиции Промеса в Нидерланды

Квинси Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Теперь футболиста «Спартака» могут экстрадировать на родину, где ранее он получил два тюремных срока – полтора года за нанесение ранений родственнику и шесть лет за причастность к контрабанде наркотиков. Промес подал апелляции, но Нидерланды все равно запросили выдачу им игрока.

В адвокатской конторе Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants высказалась о возможных сроках экстрадиции Промеса.

В конторе сообщили, что этот вопрос не может быть решён за считанные дни, поскольку нужно провести множество процедур.

«Предполагаем, что экстрадиция Промеса может занять от двух до трёх месяцев. Эти ориентировочные сроки тоже могут быть увеличены», - ответ адвокатов приводит Sport24.

В конторе отметили, что в таких случаях, как с Промесом, дело заканчивается экстрадицией с вероятностью в 90%.