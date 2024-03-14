Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названы возможные сроки экстрадиции Промеса в Нидерланды

14 Марта 2024 • 13:55 Комментировать

Квинси Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Теперь футболиста «Спартака» могут экстрадировать на родину, где ранее он получил два тюремных срока – полтора года за нанесение ранений родственнику и шесть лет за причастность к контрабанде наркотиков. Промес подал апелляции, но Нидерланды все равно запросили выдачу им игрока.

В адвокатской конторе Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants высказалась о возможных сроках экстрадиции Промеса.

В конторе сообщили, что этот вопрос не может быть решён за считанные дни, поскольку нужно провести множество процедур.

«Предполагаем, что экстрадиция Промеса может занять от двух до трёх месяцев. Эти ориентировочные сроки тоже могут быть увеличены», - ответ адвокатов приводит Sport24.

В конторе отметили, что в таких случаях, как с Промесом, дело заканчивается экстрадицией с вероятностью в 90%.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» ​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро ​Беллингем обратился к фанатам «Реала» ​Замена Клоппу: «Ливерпуль» выберет между тремя тренерами
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
15:08 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Думаю, у Абаскаля последние игры в «Спартаке»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв отреагировал на ситуацию с Промесом
15:00 · Кубок России
«СКА-Хабаровск» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:58 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает позитивным возвращение Мусаева в «Краснодар»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Масалитин оценил, как влияет на «Спартак» ситуация с Промесом
14:54 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — о назначении Мусаева главным тренером «Краснодара»: «Галицкий взял человека, который знает всю структуру»
14:51 · Россия. Премьер-лига
«Я тут вообще-то звезда»: Шишкин вспомнил об ошибках в «Спартаке»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Никто не знает, чего ждать от «Спартака» в матче с «Оренбургом»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Промес много сделал для «Спартака», но надо идти дальше»
14:38 · Кубок России
Тороп рассказал, когда испытал самые сильные эмоции в ЦСКА
14:35 · Кубок России
Терёхин: «Зенит» не дал сыграть «Динамо» в атаке, блокируя все подходы к воротам» эксклюзив
14:29 · Россия. Премьер-лига
Гайич: «Чалов отказался переходить в «Зенит»? И правильно сделал»
14:21 · Кубок России
Петрушин: «Единственная отдушина после матча с «Зенитом», что «Динамо» не вылетело из турнира» эксклюзив
14:20 · Россия. Премьер-лига
UFC на поле: Тюкавин ответил на вызов Бальбуэны
14:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Калешин будет штрафовать игроков «Алании» за встречи с агентами
Все новости
Рекомендуем