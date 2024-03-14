Бубнов выбрал идеального тренера для «Спартака»

Экс-футболист сборной СССР и столичного «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном назначении серба Владимира Ивича на место главного тренера «красно-белых».

«Для «красно-белых» он идеально подходит по всем параметрам. Специалист отлично знает чемпионат России, а о спартаковцах имеет неплохое представление», - передает слова Александра Sportbox.

Напомним, что накануне Ивич был отправлен в отставку с поста рулевого «Краснодара».

«Спартак» в настоящий момент возглавляет испанский тренер Гильермо Абаскаль. После 20 туров Премьер-лиги команда набрала 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице.