Камоцци: «Абаскаля давно нужно уволить из «Спартака»

Футбольный функционер Франко Камоцци в разговоре с журналистами поделился мнением о главном тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль не справляется с работой в «Спартаке», понятно, что его уже давно следовало уволить. Не понимаю, почему руководство ждет», - передает слова Франко «РБ Спорт».

Напомним, что в последнем поединке «Спартак» на своем поле сенсационно проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. После этой неудачи пошли слухи о возможном увольнении испанского тренера.

По итогам 20 туров Премьер-лиги «красно-белые» с 31 очком занимают шестое место в турнирной таблице.