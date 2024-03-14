Дьяков: «Думал, может, «Краснодар» возьмёт Сарри…»

Бывший игрок сборной России Виталий Дьяков оценил возвращение на тренерский мостик «Краснодара» Мурада Мусаева.

Стоит напомнить, что после потери лидерства в Премьер-лиге и вылета из национального кубка из «Краснодара» был уволен Владимир Ивич.

«Убирать тренера, который после 20 туров ведёт команду на втором месте – логики никакой. Назначили Мусаева! Там вчера Сарри отстранили из «Лацио», думал, может, его возьмут, а они назначают Мусаева. Так что думаю, даже в тройке будет тяжело», - цитирует Дьякова Metaratings.

По мнению Дьякова, у «Краснодара» почти нет шансов на завоевание титула чемпиона России в этом сезоне.

Отметим, что за десять туров до финиша чемпионата «Краснодар» отстаёт от лидирующего «Зенита» всего лишь на один зачётный балл. Ближайшим соперником «быков» будет «Локомотив», матч пройдёт через две с половиной недели.