Экс-футболист «Краснодара»: «Мусаев - самое лучшее решение для клуба»

«Мусаев - самое лучшее решение для «Краснодара». Наверняка Мурад Олегович соскучился по «Краснодару» и захочет с новыми силами добиться хороших результатов. Желаю ему и ребятам удачи», - приводит слова Таранова «Чемпионат».