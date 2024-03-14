Экс-футболист «Краснодара»: «Мусаев - самое лучшее решение для клуба»

Экс-игрок «Краснодара» Иван Таранов поделился мнением о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера «быков».
«Мусаев - самое лучшее решение для «Краснодара». Наверняка Мурад Олегович соскучился по «Краснодару» и захочет с новыми силами добиться хороших результатов. Желаю ему и ребятам удачи», - приводит слова Таранова «Чемпионат».
На посту главного тренера «Краснодара» Мусаев сменил серба Владимира Ивича. Контракт с новым наставником рассчитан до окончания текущего сезона.
По итогам 20 туров Российской премьер-лиги «быки» набрали 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице.
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