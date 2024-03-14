Кобелев призывает не спешить короновать «Зенит»

Известный тренер Андрей Кобелев не считает, что «Зенит» гарантированно станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

Как известно, по итогам двадцатого тура вырвались на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги, обойдя «Краснодар».

«Рано короновать «сине-бело-голубых». Впереди ещё два с половиной месяца борьбы. От травм никто не застрахован, нужно внимательнее изучить календарь», - сказал Кобелев «Спорт-Экспрессу».

Кобелев указал на то, что «Зенит» всего лишь на балл опережает «Краснодар» и всего лишь на два балла опережает «Динамо». По словам тренера, о серьёзных шансах питерцев стать чемпионами можно было бы говорить, если бы отрыв измеряется пятью-семью очками.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.