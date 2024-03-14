Гафин: «Бителло — качественный футболист»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением об игре полузащитника Бителло.

Гафин назвал бразильца игроком с колоссальным потенциалом, призвав при этом не отделять его от игры всей команды.

«Бителло — качественный футболист. Но играет команда — и его не нужно отделять от уровня командной игры», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» в сентябре прошлого года из «Гремио». В составе «бело-голубых» 24-летний футболист успел провести 18 матчей, забить шесть голов и отдать две результативные передачи.

Свой ближайший матч динамовцы проведут 30 марта против «Ростова». Начало этой игры запланировано на 16:00 по московскому времени.