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Гафин: «Бителло — качественный футболист»

14 Марта 2024 • 13:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением об игре полузащитника Бителло.

Гафин назвал бразильца игроком с колоссальным потенциалом, призвав при этом не отделять его от игры всей команды.

«Бителло — качественный футболист. Но играет команда — и его не нужно отделять от уровня командной игры», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» в сентябре прошлого года из «Гремио». В составе «бело-голубых» 24-летний футболист успел провести 18 матчей, забить шесть голов и отдать две результативные передачи.

Свой ближайший матч динамовцы проведут 30 марта против «Ростова». Начало этой игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

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