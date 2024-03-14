Сёмин оценил возвращение Мусаева в «Краснодар»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с журналистами поделился мнением о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

«В одну реку можно войти и дважды, и трижды. Это отличное решение руководителей «Краснодара». Надеемся, что он чемпионскую гонку продолжит и победит в ней», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 13 марта краснодарский клуб отрапортовал об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера команды. С Мусаевым подписан краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до завершения текущего сезона.