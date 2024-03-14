Ветеран «Спартака»: «На карьере Промеса можно ставить крест»

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал информацию об аресте нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в ОАЭ.
«За свои поступки надо отвечать, сейчас уже ничего не сделаешь. На его карьере можно поставить крест. Ему, наверное, надо было сидеть здесь, в России, чтобы его никто не трогал», - передает слова Гаврилова «РИА Новости Спорт».
Напомним, что в феврале суд Амстердама приговорил 32-летнего футболиста к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.
По итогам 20 туров чемпионата России «Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице.
Бан пользователя