Ветеран «Спартака»: «На карьере Промеса можно ставить крест»

«За свои поступки надо отвечать, сейчас уже ничего не сделаешь. На его карьере можно поставить крест. Ему, наверное, надо было сидеть здесь, в России, чтобы его никто не трогал», - передает слова Гаврилова «РИА Новости Спорт».