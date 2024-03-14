Панченко: «Динамо» заслуживает чемпионства»

Нападающий «Химок» Кирилл Панченко, ранее выступавший за «Динамо», считает, что «бело-голубые» способны побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

По мнению Панченко, динамовцы заслуживают выиграть чемпионат России, а их успех пойдёт на пользу всему российскому футболу.

«У «Динамо» сильная и сбалансированная команда. Буду переживать за них.

Считаю, болельщики «Динамо», как и сам клуб, заслуживают чемпионства», — цитирует Панченко Sport24.

После 20 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на два очка. До конца сезона командам осталось провести по 10 матчей.