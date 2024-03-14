Журналист: «Из-за богатства Промес потерял контроль с Землёй»

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о ситуации, в которую попал нападающий московского «Спартака» Квинси Промес.

«Большие деньги меняют людей в футболе. Из-за богатства Промес потерял контроль с Землей. Действительно велик риск того, что он закончил свою карьеру собственными поступками», - приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что 32-летнего игрока арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

В феврале Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, на нем висит срок на 1,5 года за нападение с ножом на родственника.