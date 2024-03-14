Камоцци высказался о ситуации с Промесом

Экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о ситуации с нападающим столичного клуба Квинси Промесом.

Специалист отметил, что ему жалко форварда, ведь ему придётся предстать перед судом, по итогам которого его обвинят в очень тяжких преступлениях.

«Думаю, «Спартак» разорвет контракт с Промесом. Они имеют на это полное право! Из других вариантов — клуб может заморозить контракт Квинси», - приводит слова Камоцци Sport24.

Напомним, что 32-летний футболист был задержан в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов, ведь он был объявлен международный розыск по решению амстердамского суда.