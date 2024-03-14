Уткин: «Ивич очканул в последних матчах «Краснодара»

Журналист Василий Уткин посредством своего ютуб-канала поделился мыслями об отставке сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».
«Ивич прямо очканул в последних матчах. Моя гипотеза ответа увольнения Ивича, что в «Краснодаре» оказались не готовы к борьбе за титул ни он сам, ни владелец клуба», - высказал свое мнение Василий.
Напомним, что место главного тренера краснодарского коллектива занял бывший наставник команды Мурад Мусаев. После 20 туров Российской премьер-лиги «быки» набрали 39 баллов и располагаются на второй позиции в турнирной таблице.
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