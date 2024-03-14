Генич: «В «Спартаке» доверие к Абаскалю подходит к логической точке»

Популярный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о судьбе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Доверие к Абаскалю подходит к своей логической точке. Абаскаль не лучшим образом управлял коллективом. Тренер не совсем справился с раздевалкой и с управлением амбициозным составом», - передает слова комментатора «КП Спорт».
В последнем поединке Премьер-лиги «красно-белые» на своем поле принимали воронежский «Факел». Подопечные Абаскаля потерпели поражение со счетом 0:2. После 20 туров чемпионата страны «Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице.
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