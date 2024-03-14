Рябчук оценил первые месяцы, проведённые в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук высказался о первых месяцах, которые он провел в столичном клубе.

Игрок отметил, что понимает, что мог проявить себя намного лучше, и на данный момент тренируется изо всех сил, чтобы показать, на что он способен на самом деле.

«Первая часть сезона получилась неоднозначной. Была неудача в Оренбурге, но могу вспомнить и гостевую игру с «Локомотивом», где я остался доволен собой», - приводит слова Рябчука пресс-служба «Спартака».

Напомним, что 26-летний футболист пополнил ряды «красно-белых» минувшим летом, заключив долгосрочный контракт до 2026 года.

Рябчук принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.