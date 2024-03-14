Уткин: «Промес - токсичный актив «Спартака»

Популярный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением об аресте нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Это называется токсичный актив. С точки зрения спортивных результатов он - легенда клуба. Когда вернётся - неизвестно, в каком состоянии - тоже неизвестно. С будущим у него серьёзные неясности», - рассказал Уткин на своем канале в ютубе.

Напомним, что в Нидерландах Промеса приговорили на 7,5 лет по двум уголовным делам. Он был признан виновным в контрабанде наркотиков, а также нападении с ножом на двоюродного брата.

В первой половине сезона РПЛ нападающий сыграл 17 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть ассистов.