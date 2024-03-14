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Ловчев высказался об аресте Квинси Промеса в ОАЭ

14 Марта 2024 • 12:02 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об аресте нападающего столичного клуба Квинси Промеса в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов.

Специалист отметил, что ему сложно рассуждать о юридических тонкостях, однако он думает, что форвард останется под стражей и будет экстрадирован к себе на родину, и считает, что руководство столичного клуба сработало плохо, ведь игрок не должен был ехать на сборы.

«Это очень большая потеря для «Спартака», хотя не стал бы списывать поражение от «Факела» на отсутствие Промеса», - приводит слова Ловчева «РИА Новости».

Напомним, что Промес приговорён к 7,5 годам тюремного заключения.

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Спартак Москва Евгений Ловчев Квинси Промес ещё теги
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