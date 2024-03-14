Салихова: «Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость об аресте форварда Квинси Промеса в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Как бы дело ни закончилось, Квинси останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке. Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции?» – передает слова Заремы Metaratings.ru.

Напомним, что в феврале суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

В текущем сезоне РПЛ форвард забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 17 матчах.