Деменко высказал мнение о ситуации Промеса

Экс-футболист Максим Деменко поделился мнением о ситуации вокруг форварда московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Спартак» принимал максимальные решения, чтобы решить вопрос с Промесом. Были новости о том, что Промес сам решил ехать в ОАЭ. Мне кажется, что у руководства пошло накопление и их задели действия Квинси», - приводятся слова Деменко на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Промес задержан в ОАЭ. Ранее суд Амстердама приговорил нападающего к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В первой половине сезона Квинси провел 17 матчей в РПЛ. На его счету шесть голов и шесть результативных передач.