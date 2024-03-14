Ловчев назвал тренера, который может возглавить «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, какой специалист может заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичного клуба.

Эксперт считает, что самым лучшим вариантом будет российский тренер, к тому же есть доморощенные специалисты, которые могут возглавить «красно-белых».

«При Черчесове сборная России проиграла сербам 0:5. И это перевесило все то, что он сделал со сборной ранее. Никто и не помнит про его успехи в Венгрии, про результаты с «Ференцварошем», - приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что, по данным СМИ, Черчесов входит в число главных претендентов на должность нового главного «Спартака», если в отставку может быть отправлен Абаскаль.