Агент Чистякова: «Дмитрий терпеливо ждёт своего шанса»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, выступающего на правах аренды за «Сочи», рассказал об адаптации своего клиента в новой команде.

«С адаптацией не было никаких проблем. Конкуренцию ещё никто не отменял, нужно на тренировках доказывать, что ты лучший. Он терпеливо ждёт своего шанса», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Чистяков перешёл в «Сочи» минувшей зимой. В составе южан 30-летний защитник пока не провёл ни одной официальной игры.

После 20 туров РПЛ сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч команда Роберта Морено проведёт сегодня, 14 марта, против «СКА-Хабаровска» в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути регионов). Начало — в 15:30 по московскому времени.