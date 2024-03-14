Сперцян высказался о результатах «Краснодара» после рестарта сезона

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о результатах команды после возобновления сезона Российской премьер-лиги.

Игрок сборной Армении отметил, что ему тяжело сказать, что происходит с командой, поэтому нужно немного успокоиться, тем более сейчас будет пауза на игры сборных.

«Проведем работу над ошибками и будем исправлять ситуацию. Все в наших силах», - приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, что в двух турах после возобновления сезона «Краснодар» набрал одно очко, сыграв вничью с «Рубином» (1:1) и уступив «Ростову» (1:2), тем самым уступив лидерство питерскому «Зениту».