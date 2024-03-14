Газзаев — о Промесе: «Жалко, но закон для всех един»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о ситуации с нападающим столичного «Спартака» Квинси Промесом, который вчера, 13 марта, был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов.

Специалист считает Промеса прекрасным футболистом, который, к сожалению, попал в неприятную ситуацию.

«Очень жаль, что у него появились такие трудности, но он же сам виноват. Жалко, но закон для всех един», - приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, что прокуратура Нидерландов приговорила 32-летнего футболиста к 7,5 годам тюремного заключения, шесть из которых за контрабанду запрещённых веществ.