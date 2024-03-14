Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

- Увольнение Ивича – это безумие?

- Со спортивной точки зрения это безумие. Абсолютно непонятное решение. Полсезона лидировать, а потом пару раз оступиться – это нормально. Второе место – это тоже хорошо. За второе место дают медали, выделяют дополнительные премиальные. У «Краснодара» впереди еще столько работы. Да, рестарт сезона слабый. Самой команды нет. Но впереди еще много игр, есть время на изменение положения. А как теперь работать следующему тренеру, знающему судьбу своего предыдущего коллеги? Увольнение Ивича неспортивное и нефутбольное.

- На его место уже пришел Мусаев.

- Мусаев – не новый человек для клуба. Мне приблизительно понятно, какой футбол он будет ставить.

- Можем хоронить чемпионскую интригу?

- Сезон все равно продолжается. Интрига не только в руках тренера, но и в руках Галицкого. Он держит руку на пульсе.