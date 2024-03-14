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Лещук: «Радимову интересно зацепить меня»

14 Марта 2024 • 10:59 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о критике бывшего игрока «Зенита» Владислава Радимова в свой адрес.

По мнению Лещука, Радимов старается пиариться на его имени и у него это хорошо получается.   

«Ему интересно зацепить меня, видимо, это его новая медийная работа. Он мне предлагал спор — я должен сыграть 50 игр до исполнения 30 лет. Спор его, конечно, я не принял», — цитирует Лещука «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Лещук провёл за «Динамо» 14 матчей, пропустил 17 голов и в шести встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После 20 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Свой следующий матч команда Марцела Лички проведёт 30 марта против «Ростова».

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